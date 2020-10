Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti ar putea lua marti o decizie privind validarea definitiva a mandatului de primar al Sectorului 1 al Capitalei obtinut de Clotilde Armand, scrie Agerpres. Pe 15 octombrie, Clotilde Armand a primit o decizie favorabila din partea Judecatoriei Sectorului 1, însa hotarârea…

- Prim vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat, miercuri, ca Gabriela Firea va deschide lista Organizatiei Bucuresti la alegerile parlamentare, mentionand ca liderul filialei Bacau, Dragos Benea, a propus-o pe Firea pe lista de la Bacau, pentru a-i multumi pentru sprijinul in campanie. "Doamna…

- Președintele Biroului Electoral Municipal a facut plangere la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in legatura cu inregistrarile de pe camerele de supraveghere de la Biroul Electoral al Sectorului 1 aparute presa. Intre timp, procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 au facut verificari…

- S-a incins meciul de la Sectorul 1. Mai mulți susținatori ai primarului sectorului 1, Dan Tudorache, au mers miercuri dimineața sa protesteze in fața Biroului Electoral al Sectorului 1, cerand renumararea voturilor. Demersul vine in contextul in care candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand, a anunțat,…

- Europarlamentarul PLUS sustine ca Poliția Locala trebuie desființata, iar atribuțiile și angajații care indeplinesc condițiile profesionale vor trece la Poliția Naționala, ce va avea un serviciu special pentru comunitați. Citeste si: Daniel Tudorache reactioneaza dupa acuzatiile lui Clotilde…