Stiri pe aceeasi tema

- Vremea duminica, 24 aprilie, atenție, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari The post Vremea duminica, 24 aprilie, atenție,instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari accentuate, averse, descarcari electrice si…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța prognoza pentru urmatoarea luna. Saptamana 25.04.2022 – 02.05.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in regiunile extracarpatice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric…

- Temperaturile maxime, astazi, 20 aprilie 2022, se vor incadra in general intre 7 și 15 grade The post Temperaturile maxime, astazi, 20 aprilie 2022, se vor incadra in general intre 7 și 15 grade first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo, 11 aprilie 2022, vremea se va menține rece, pe parcursul intregii zile cerul o sa fie preponderent noros The post Prognoza meteo, 11 aprilie 2022, vremea se va menține rece first appeared on Partener TV .

- Vremea, duminica, 10 aprilie 2022, temperaturile fiind semnificativ mai scazute fața de sambata The post Vremea, duminica, 10 aprilie 2022, temperaturile fiind semnificativ mai scazute fața de sambata first appeared on Partener TV .

- Vremea, 1 aprilie 2022, in unele zone ploile vor avea caracter torențial, asemenea unor ploi de vara The post Vremea, 1 aprilie 2022, in unele zone ploile vor avea caracter torențial, asemenea unor ploi de vara first appeared on Partener TV .

- Vremea va ramane in continuare foarte geroasa, in special in centrul, nord-estul și nordul țarii, cerul va fi variabil in majoritatea zonelor The post Vremea va ramane in continuare foarte geroasa first appeared on Partener TV .

- Vremea imparte Romania in doua anotimpurile, iarna și o timida primavara, in centrul țarii și in zonele de munte innorarile vor persista in cea mai mare parte a intervalului, iar in rest cerul va fi temporar noros. Se vor semnala precipitații slabe predominant sub forma de ninsoare, local in zonele…