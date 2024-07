Stiri pe aceeasi tema

- Este OFICIAL: Noi am trait cea mai FIERBINTE zi din istorie. Ziua de duminica, 21 iulie, ramane in istoria inregistrarilor meteo Specialiștii in schimbari climatice au stabilit ca duminica, 21 iulie a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel global, relateaza agerpres.ro. Potrivit datelor…

- Record istoric de temperatura: Specialiștii au stabilit care a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel global Record istoric de temperatura: Specialiștii in schimbari climatice au stabilit ca duminica, 21 iulie a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel global. Potrivit…

- Duminica, 21 iulie, a fost cea mai calda zi inregistrata vreodata la nivel global, conform datelor preliminare ale Serviciului Copernicus pentru schimbari climatice al Uniunii Europene, transmite Reuters.

- Temperatura medie globala a aerului a atins duminica, 21 iulie, 17,09 grade Celsius, depașind precedentul record stabilit in iulie anul trecut, de 17,08 grade Celsius, arata datele preliminare ale Serviciului Copernicus pentru schimbari climatice al Uniunii Europene, relateaza Reuters.Astfel, aceasta…

- Perioada iunie-august a anului 2023 fost cea mai calduroasa de la debutul inregistrarilor, din 1940 - un semn clar al schimbarilor climatice care alimenteaza noi fenomene extreme, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.Cercetatorii europeni au stabilit intr-un nou studiu ca vara trecuta, cand…

- In aprilie 2024, am avut parte de cea mai calduroasa luna aprilie inregistrata vreodata. Temperatura medie la nivel mondial a fost cu peste +1,6 grade Celsius mai mare decat media perioadei preindustriale, iar in Europa de Est au fost inregistrate temperaturi record pentru acest continent. Aceasta a…

- Lumea tocmai a cunoscut cea mai calda luna aprilie inregistrata vreodata, prelungind o serie de 11 luni in care fiecare luna a stabilit un record de temperatura, a anunțat, miercuri, serviciul de monitorizare a schimbarilor climatice al Uniunii Europene. Fiecare luna incepind cu iunie 2023 s-a clasat…

- Vremea se schimba de luni dupa-amiaza, intraega țara fiind cuprinsa de ploi. Totodata, se va inregistra și o scpdere brusca a temperaturii, de la mijlocul saptamanii, a anunțat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), intr-o intervenție in direct Digi 24.„Vorbim și…