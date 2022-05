Ziua de 28 mai, in istorie: Tudor Chirila implineste 48 de ani. Cateva lucruri pe care nu le stiai despre celebrul artist (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Visul American" ("Drinking in America") de Eric Bogosian, in regia Iarinei Demian, este cea mai recenta premiera a Teatrului de Comedie din București. Spectacolul, care a plecat in primul turneu național post-pandemie, ajunge in Targu Mureș miercuri, pe 25 mai, la Teatrul Național Targu Mureș. "One-man…

- ​​​​​​​Institutul Cervantes din București organizeaza miercuri, 18 mai, incepand cu ora 18.30, la sediul sau din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38, vernisajul expoziției de romane grafice spaniole „Viața parinților mei. O istorie a Spaniei in secolul XX

- Celebrul cantareț de muzica rap Spike, a cantat vineri (13.05) seara alaturi de manelistul Adrian Minune in cadrul evenimentului Red Bull Soundclash din București. Cel din urma a fost invitat pentru a-l susține pe rapper in „lupta” contra Irinei Rimes. In timpul probei „wild card”, Spike l-a avut invitat…

- Florin Busuioc vine cu noi vești pentru romani despre vremea din Romania. Temperaturile se vor schimba brusc de maine. Celebrul prezentator al rubricii meteo a indicat care vor fi zonele afectate de valul de racoare. De asemenea, vedeta a subliniat ca modificarile uriașe se vor resimți și in București…

- Alain Delon (86 de ani) vrea sa fie eutanasiat. Celebrul actor francez i-a cerut fiului sau Anthony sa il ajute sa incheie socotelile cu viața, noteaza presa internaționala, potrivit unica.ro. Anthony a declarat in cadrul unui interviu recent ca tatal sau și-a facut deja testamentul și intenționeaza…

- Celebrul chef Joseph Hadad, 62 de ani, i-a povestit lui Damian Draghici momente din viața sa, amintiri și pilde de la tatal sau, nu poate trece nici acum peste clipele teribile ale morții soției sale și a rememorat cum era viața in Capitala cand a ajuns aici la finele anilor 90 Joseph Hadad, 62 de ani,…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, joi, ca a fost semnat contractul de executie pentru restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti. “Acesta este cel mai mare proiect din domeniul cultural si educational pe care il va implementa Ministerul Dezvoltarii. Am asigurat o finantare in valoare de peste 317…