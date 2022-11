Ziua de 27 noiembrie in istorie: Doua avioane de calatori s-au prabusit! Sute de persoane, decedate

Stiri pe aceeasi tema

- In cele 10 luni parcurse ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca 4963 Post-ul Peste 4900 de persoane si-au gasit un loc de munca in primele 10 luni ale anului 2022, cu sprijinul AJOFM Dambovița…

- Spania va trimite lunile urmatoare mai multe avioane de vanatoare in Romania si in Bulgaria, pentru a-si intari prezenta militara pe flancul de est al NATO si a participa astfel la strategia de descurajare a aliatilor in fata invaziei ruse din Ucraina, scrie RRA, potrivit Rador. Fii la curent…

- Un motodeltaplan s-a prabușit, sambata, in județul Sibiu. ISU Sibiu intervine cu doua echipaje SMURD,dintre care unul cu medic și o autospeciala de stingere, la ieșirea din localitatea Șelimbar spre Bungard. Aici, un motodeltaplan s-a prabușit. Cei doi barbați care se aflau in motodeltaplan au primit…

- Doua persoane au fost gasite decedate, joi, in urma unui incendiu care a cuprins o casa din comuna Stolnici, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au obtinut o prima victorie in cadrul Memorialului „Ion Constantinescu“, competitie desfasurata in Sala Polivalenta din Banie. Trupa lui Macicasan a dispus de campioana Bulgariei, Maritza, cu scorul de 3-2 (25-23, 23-25, 25-18, 21-25, 15-6), dupa un meci intens. Primele…

- Cel putin 35 de civili au fost ucisi in Iran in ultima saptamana, de la debutul manifestatiilor izbucnite dupa decesul unei femei tinere, dupa arestarea sa de catre politie, arata media de stat, potrivit AFP.

- Comunicat: „In primele 7 luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca Post-ul Peste 3700 persoane si-au gasit un loc de munca in primele 8 luni ale anului 2022, cu sprijinul AJOFM Dambovița…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica seara, intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. In urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane. Una dintre victimele accidentului aviatic produs in județul Suceava este Bogdan Adomniței, fratele…