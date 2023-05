Stiri pe aceeasi tema

- INSCRIEREA ESTE OBLIGATORIE… Inceputul a fost pe 16 mai a.c. și va dura pana pe 9 iunie, chemarea fiind lansata pentru copiii din ciclul preșcolar dar și elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal din Barlad și din comunele din imprejurimi. Toți sunt invitați sa se inscrie in vederea participarii…

- REZULTATE INCURAJATOARE…O performanta deosebita pentru Scoala Gimnaziala „Episcop Iacov Antonovici” a fost participarea la etapa de zona a celor doua echipe de baschet si handbal fete, in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS), in perioada 28 aprilie -10 mai 2023. Desi… nu s-au calificat…

- REORIENTARE… Culturile de rapița sunt printre cele mai profitabile din Romania, iar de acest lucru s-au convins și fermierii vasluieni, care in ultimii ani au cultivat din ce in ce mai mult aceasta planta. De cum ieși din municipiul Vaslui, pe drumul care merge spre Barlad, terenurile agricole s-au…

- CAMPANIE UMANITARA… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. In luna aprilie, Jandarmeria Romana, in parteneriat cu Patriarhia Romana, desfașoara campania „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. Astfel, in aceasta perioada, 20 de jandarmi vasluieni s-au prezentat la…

- VIZITA…Celebrul ziarist Mircea Toma, acum membru important in Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a poposit la Barlad, la Cinematrograful Victoria”. Acesta a pus pe tapet dezbaterea inedita „Despre mass-media de azi și de maine”. In sala au fost prezenți elevi ai claselor a X-a, a XI-a și…

- AȘA, DA!… O serie de activitați informativ-preventive, la care au participat 45 de adulți și 12 elevi s-au derulat la sala de sedințe a cinematografului „Victoria”. In cadrul acestor acțiuni, participanții au fost instruiți de polițiști cu privire la modul in care iși pot proteja rudele pentru a nu…

- O enigma a bagat partidul lui Uzatu in ceata. Cine-i butoneaza telefonul cand acesta este in direct la televiziunile cu patru urmaritori de la Vaslui? Mesajele par scrise intr-o grafie a unor scolari de la clasa zero, care nu au invatat inca semnele de punctuatie. Iata cateva dintre ele: „Televiziunea…