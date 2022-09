Stiri pe aceeasi tema

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declanșat planuri de urgența cunoscute sub numele de Operațiunea Unicorn. Planul oficialilor britanici pune in mișcare ceremoniile suplimentare in Edinburgh, inaintea logisticii de mutare a sicriului Reginei inapoi la Londra. Ce se va intampla in urmatoarele…

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Regina Elisabeta a II-a a murit la varsta de 96 de ani. Acest lucru va afecta sportul din Marea Britanie in urmatoarea perioada. Dupa anunțul șoc al morții Reginei Elisabeta a II-a, la 70 de ani in care a condus Regatul Marii Britanii, sportul din Peninsula va fi serios afectat in urmatoarele zile.…

- Palatul Buckingham a anunțat, joi, 8 septembrie, ca Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 96 de ani, s-a stins in pace la Castelul Balmoral. Prințul Charles devine rege imediat dupa a moartea Reginei.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția. Joi, dupa pranz, presa din Regat a anunțat ca Elisabeta a II-a este sub supraveghere medicala la reședința din Balmoral, Scoția “In urma unei evaluari suplimentare in aceasta…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Un anunț venit in urma cu scurt timp de la Palatul Buckingham se raspandește cu repeziciune in presa britanica, dar și pe rețelele de socializare. Sunt vești care au iscat ingrijorare in randul opiniei publice, mai ales ca e vorba de starea de sanatate a Reginei. Regina este sub supraveghere medicala…

- Medicii și-au exprimat ingrijorarea pentru starea de sanatate a suveranei britanice, in varsta de 96 de ani, și au recomandat sa ramane sub supraveghere medicala, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian.Regina Elisabeta nu este in spital, ci ramane la reședința ei din Balmoral. Familia…