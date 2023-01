Prima saptamana de școala din luna ianuarie s-a incheiat cu cateva activitați dedicate Zilei Culturii Naționale și poetului Mihai Eminescu. In fiecare an, data de 15 ianuarie reprezinta pentru elevii și dascalii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia o zi speciala, prilej cu care s-au pregatit concursuri, ateliere de pictura, jocuri creative și activitați […] The post Ziua Culturii sub geniul lui Eminescu, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia first appeared on albaiuliainfo.ro .