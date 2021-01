Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 14, 15 și 16 ianuarie, de la ora 20:00, Naționalul sibian celebreaza online Ziua Culturii Naționale pe pagina de Facebook , canalul de YouTube și site -ul TNRS, cu o serie inspirata de recitaluri din poeme scrise de Mihai Eminescu.

- Vasile Dancu a comentat noua rasturnare de situație din PNL, unde Ludovic Orban repeta figura din primavara și se auto-propune premier il locul lui Florin Cițu. Liderul PSD atrage atenția ca o majoritate PNL-USR-PLUS-UDMR nu va putea face reformele pe care romanii le așteapta. ”Era previzibila ca propunerea…

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2030, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Sectorul industrie…

- Romania va primi, in zilele urmatoare, o prima transa in valoare de 3 miliarde de euro din imprumutul acordat de Comisia Europeana in cadrul instrumentului SURE, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Valoarea totala a imprumutului solicitat de partea romana este de 4,1…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat miercuri ca a semnat plata avansului catre Comisia Europeana, in suma de peste 12 milioane euro, pentru vaccinul Covid-19. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris Cițu pe pagina sa de Facebook.…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, il compara pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu, cu Nero, imparatul care a incendiat Roma. Grindeanu i-a cerut lui Cițu sa prezinte bugetul pentru anul 2021 la fel de rapid cum a fugit din Parlament cand era sa ajunga premier.Citește și: Andi Moisescu…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- Dupa ce PSD l-a acuzat de indatorarea tarii, Florin Citu reactioneaza. Romania are de platit in acest an aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala era pe crestere, a scris pe Facebook ministrul Finantelor Publice.