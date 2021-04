Stiri pe aceeasi tema

- 13 persoane au murit la Cluj ca urmare a complicațiilor suferite de pe urma infectarii cu COVID19. Peste 100 de persoane au contactat virusul. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului 1.963.148 de persoane, potrivit datelor transmise luni de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 137 de reacții adverse. 52.458 persoane au fost…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.593 de cazuri noi de COVID-19, iar 143 de romani au murit, dupa ce s-au infectat cu SARS-COV-2. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 886.752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 798.985…

- Romania a ajuns la 824.995 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.064 noi imbolnaviri, depistate in 34.045 de teste.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Peste 620.000 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, incepand din 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, conform Comitetului de coordonare a vaccinarii, scrie hotnews . Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, situația…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate 29.769 de persoane, din care 12.917 cu prima doza. De la debutul campaniei, pe 27 decembrie, au fost vaccinați aproape 600.000 de romani, conform datelor anunțate luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Potrivit datelor puse la dispoziția…

- CHIȘINAU, 24 ian - Sputnik. Alte 265 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 14 decese provocate de COVID-19 și 542 de persoane vindecate de virusul ucigaș. Acestea sunt datele pentru ultimele 24 de ore prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Din numarul total de cazuri…

- Circa 33.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, peste 31.000 fiind la prima doza din vaccinul Pfizer BioNTech. Dintre acestea, doar 60 au raportat reacții adverse minore. In total, de la debutul campaniei de vaccinare in țara noastra, au fost vaccinate peste 400.000 de persoane.…