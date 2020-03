Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 63.927, au anuntat luni seara autoritatile italiene.Serviciul de Protectie…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.825 morti in Italia, cu 793 de decese in plus fata de vineri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 53.578, au anuntat sambata seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat sambata seara ca bilantul epidemic…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.825 morti in Italia, cu 793 de decese in plus fata de vineri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 53.578, au anuntat sambata seara autoritatile italiene.

- Italia ramane țara cea mai afectata de coronavirus din lume. Un nou record negativ a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, cand au murit aproape 630 de persoane. Bilanțul provizoriu a ajuns astfel la peste patru mii de decese in peninsula, cele mai multe din lume.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat miercuri seara ca bilantul epidemic este de 2.978 de morti in Italia, iar…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506, au anuntat marti seara autoritatile italiene. Serviciul de protectie civila din Italia a anuntat marti ca numarul total al deceselor cauzate de coronavirus a ajuns…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…