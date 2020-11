Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca noile masuri restrictive care urmeaza sa fie aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 au fost discutate cu specialisti si se asteapta ca acestea sa aiba rezultate peste doua sau trei saptamani. "Pandemia, din pacate, este…

- „Pandemia, din pacate, este o ingrijorare din ce in ce mai mare pentru noi. Ati vazut datele, din pacate azi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate. Am prevazut aceasta situatie inca de aseara. Impreuna cu Guvernul am decis noi masuri care au fost bine gandite, masuri ferme…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, ca restricțiile impuse de autoritați dau rezultate, deși numarul cazurilor de imbolnaviri continua sa creasca de la o zi la alta. „Restricțiile dau rezultate fara dar și poate. Fara restricții sistemele medicale ar fi fost cu mult depașite de multa…

- Premierul Viktor Orban a anuntat ca primul lot de vaccinuri anti-COVID va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Viktor Orban a precizat ca Ungaria discuta despre vaccinurile anti-COVID cu China si Rusia, iar…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa explice ca in rapoartele Grupului de Comunicare Strategica el urmarește modul in care crește numarul de internari, de cazuri grave la ATI și numarul de decese.”Cu siguranța este de dorit sa avem aceleași date de la toate instituțiile. Ma voi interesa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, dupa ce s-a inregistrat un nou record de cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore, ca apropierea sezonului rece, favorabil virozelor respiratorii si gripei, trebuie sa genereze mai multa atentie din partea populatiei sa se protejeze. „Am…

- Ziarul Unirea INFECTARI cu Covid-19 intr-una din cele mai POPULATE școli din Alba. Cum se vor desfașura orele pentru elevi Pandemia de Covid-19 ,,taie” in invațamantul mondial, școlile din Romania fiind și ele afectate de consecințele pe care virusul SARS-COV-2 le aduce in funcționarea lor. Școala Generala…

- Pandemia de COVID 19 a lansat o noua industrie pe piata serviciilor medicale, cea a testelor pentru COVID. Diferenta fata de alte analize consta in faptul ca aceste teste sunt parte a unui plan la nivel de guvern si sunt obligatorii pentru anumite categorii de persoane. In plus, nu sunt deloc ieftine.…