Ziua Copilului sărbătorită la DGASPC Satu Mare Ziua Copilului, in cadrul serviciilor sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, a fostaniversata pentru toți copii din sistemul de protecție, fiindu-le pregatite evenimente, activitați creative și interactive, respectiv multe multe surprize. La toate centrele și casuțele de tip familial au fost organizate programe menite sa faca aceasta zi cat mai placuta pentru copilașii din aceste instituții, programul manifestarilor, care de data aceasta țin aproape o saptamana, fiind afișat pe site-ul nostrum: www.dgaspcsm.ro. Evenimentul central… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

