Stiri pe aceeasi tema

- "Aleile parcului Regelui Mihai I (fostul Herastrau) se transforma in aceasta perioada intr-un spatiu al distractiei, in care cei mici, alaturi de parinti, bunici si mesteri animatori, vor redescoperi jocurile de constructie ale copilariei", se arata intr-un comunicat de presa al Primariei Capitalei.…

- Mesaj emotionant transmis de Patriarhul Daniel catre familiile din Romania, cu ocazia Zilei Copilului."Copiii – daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserica si societate Cunoașterea situației reale a familiei creștine din zilele noastre și ințelegerea profunda a vocației sale spirituale…

- Intr-un cadru de poveste, pus la dispoziție, pentru al doilea an consecutiv, de catre British School of Bucharest, prichindeii vedetelor au avut parte de o aventura pe cinste, in avans, de Ziua Copilului. Cu mic, cu mare s-au adunat, la invitația noastra, de a sarbatori, in avans, ziua de 1 iunie.…

- Primaria Constanta a publicat rezultatul procedurii de selectie a ofertelor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila in vederea organizarii si derularii evenimentului "Ziua Copilului 2018ldquo;. Valoarea contractului este de 150.000 lei cu TVA inclus. "Ziua Copilului 2018" va fi organizata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca s-a simțit obligat „moral” sa depuna plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, in condițiile in care nu a putut asista „pasiv” la „distrugerea oricarei urme de credibilitate a Romaniei pe plan extern.

- INITIATIVA…Asociatia Solidar lanseaza o noua campanie dedicata, de aceasta data, zilei de 1 iunie – Ziua Copilului. Reprezentantii acesteia fac un apel catre toti cei care au posibilitatea sa doneze o jucarie sau o hainuta, o pereche de pantofi, o prajitura sau ceva dulce. “Dorim sa oferim bucurie la…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat,…

- Presedintele tarii, Igor Dodon, premierul Pavel Filip si liderul democratilor Vlad Plahotniuc sunt persoanele, care in ultimii doi ani au facut cele mai multe lucruri concrete pentru Republica Moldova.