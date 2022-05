Primaria din Sag a pregatit mai multe surprize copiilor din localitate de ziua lor. Distractia va incepe la ora 9.00 si se va termina la ora 21.00, locatia fiind parcul de pe Strada XI, langa Drumul National. De ziua lor copiii din Sag sunt asteptati cu multe jocuri si surprize. De la ora 11.00, Zanele ... The post Ziua Copilului cu Magicianul Lorenzo si alte surprize, la Sag appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .