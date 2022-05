„Ziua Copilului” altfel Titlul de mai sus nu arata nicio aliniere la inițiativa aplicata de cațiva ani in școlile din Romania, numita chiar așa, „Școala altfel”, prin care se incearca un alt mod de a face educație școlara, prin activitați ieșite din tiparele obișnuite, din rigorile metodelor clasice. Titlul mi-a fost inspirat de un ONG care incearca sa […] Articolul „Ziua Copilului” altfel apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

