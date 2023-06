Pe data de 1 Iunie, Municipiul Turda a adus in Parcul Central, Sarbatoarea Copilariei, unde atat cei mici, dar și cei mari au fost rasfațați cu momente dulci, distractive, interactive și pline de veselie. Ieri, in Parcul Central din Turda, atat cei mici, cat și cei mari s-au strans pentru a celebra unul dintre cele [...] Articolul Ziua Copilului a fost sarbatorita și la Turda cu multe momente dulci, distractive, interactive și pline de veselie! (FOTO/VIDEO) apare prima data in TurdaNews .