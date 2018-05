Ziua Copilului 2018. Unde mergem cu cei mici de 1 iunie Ziua Copilului la MAI. In 31 mai 2018, Ministerul Afacerilor Interne organizeaza a X-a ediție a Zilei Porților Deschise pentru Copii la MAI. Evenimentul va avea loc la sediul MAI - Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București, intre orele 8.00 și 13.00. Intrarea este libera. Adulții si copiii cu varsta de peste 14 ani vor avea acces in cladire pe baza carții de identitate. "Daca n-ați vazut niciodata o coborare in rapel de la inalțime, armamentul și tehnicile de intervenție ale colegilor noștri de la trupele speciale sau cainii polițiști in acțiune, acum este momentul. Va așteptam sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

