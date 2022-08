Stiri pe aceeasi tema

- Ziua comunei Doicești, toata suflarea localitații a imbracat straie de sarbatoare, duminica, 21 august, ploaia și vremea mohorata nu au stricat cu nimic sarbatoarea. A fost o zi de sarbatoare cu multe surprize pregatite de administrația locala condusa de primarul Cosmin Stana. Spectacolul a avut loc…

- Doicești in straie de sarbatoare, duminica 21 august, cu mic, cu mare, toți cetațenii sunt așteptați sa sarbatoreasca ziua comunei. Spectacolul pregatit de administrația locala, condusa de primarul Cosmin Stana va avea loc in Parcul Mateiaș. Pe scena vor urca interpreți de renume precum Mariana Ionescu…

- Pe 6 august, mare spectacol de ziua comunei Șotanga, Primaria și Consiliul Local Șotanga au pregatit o sarbatoare pe cinste in Parcul Comunal de langa stadion. Se implinesc 595 de ani de la prima atestare documentara a comunei Șotanga. Petrecerea va incepe de la ora 16:00. Pe scena vor urca […] Articolul…

- Președintele CJ și președinte PSD Dambovița, Corneliu Ștefan alaturi de echipa sa a mers sa stea de vorba cu gaeștenii dar totodata i -a informat despre proiectele pe care CJ Dambovița le va implementa in orașul Gaești. Cu 80.000.000 de lei, bani pe care Consiliul Județean Dambovița ii are aprobați…

- Haidook Summer Fest este un festival cu tradiție care se desfașoara in comuna Runcu.CJ Dambovița a fost partener in acest eveniment „Ma bucur ca, in calitate de parteneri ai acestui festival, am reușit sa scoatem din rutina zilnica dambovițenii, dar și turiștii care, timp de trei zile, s-au bucurat…

- Aproximativ 130 de jandarmi dambovițeni au fost la datorie in perioada 10-13 iunie a.c., atat in județ, cat și in municipiul Targoviște, astfel incat cetațenii sa petreaca in siguranța minivacanța de Rusalii. Efectivele de ordine publica su acționat zilnic in mai multe localitați dambovițene, respectiv…

- Autoritatile au anuntat ca vechea termocentrala de la Doicesti, din Dambovita, care functiona pe carbune, este cea mai buna locatie pentru realizarea primei centrale nucleare de mici dimensiuni (SMR) din Romania.