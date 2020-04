Ziua cea mai neagră în România. 34 de persoane au murit într-o singură zi Grupul de Comunicare Strategica anunța ca bilantul deceselor provocate de Coronavirus a ajuns, sambata seara, la 601. Numai astazi a fost raportat un numar de 34 de decese. Printre persoanele care au decedat se numara și o femeie de numai 21 de ani, din județul Vrancea. Rata deceselor ajunge la 5%. Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in INBI Matei Balș-ATI. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 27.03.2020. Data confirmarii: 28.03.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbiditați: HTA, Obezitate, Ulcer gastric cu un episode de hemoragie digestiva in 2008… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 22 de morți sambata: toți sufereau de comorbiditați Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata ca au murit inca 22 de romani care aveau și coronavirus , bilanțul total in Romania de la inceputul epidemiei fiind de 601 deces e la pacienți care aveau coronavirus: Deces 580 Barbat, 50 ani din…

- Romania a depasit 600 de decese cauzate de COVID-19. Inca 21 de decese au fost anuntate de autoritatile competente sambata seara. In total, bilantul deceselor in Romania a ajuns la 601. Pe durata zilei de sambata au fost raportate, in total, 33 de decese. Iata care sunt cazurile de decese anuntate,…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta seara, ca inca trei brașoveni infectați cu coronavirus și-au pierdut viața. Bilanțul victimelor, in județul nostru, a ajuns la 17! Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in INBI Matei Balș-ATI.Data recoltarii probelor pentru COVID-19:…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus a ajuns, sambata seara, la 601, dupa anuntarea a 22 de noi persoane moarte. Pana in pranz mai fusesera anunțate inca 12 decese, sambata fiind ziua cu cele mai multe decese anunțate de autoritați.Deces 580 Barbat, 50 ani din judetul Calarasi Data internarii:…

- Update 19.56. Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in INBI Matei Balș-ATI. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 27.03.2020. Data confirmarii: 28.03.2020. Data decesului: 25.04.2020. Comorbiditați: HTA, Obezitate, Ulcer gastric cu un episode de hemoragie digestiva…

- In cursul serii de astazi, 25 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 22 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 601. – Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in INBI Matei Balș-ATI. Data recoltarii probelor pentru COVID-19:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca in aceasta dupa amiaza bilantul deceselor din cauza noului coronavirus a ajuns la 541. Deces nr. 528 Femeie, de 60 de ani, din județul Vrancea. Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Focșani- Cardiologie, transferata in 09.04.2020 in…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 23 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 13 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 541. – Deces nr. 528 Femeie, 60 ani din județul Vrancea. Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Focșani- Cardiologie,…