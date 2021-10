Ziua cea mai lungă. Românii trec la noapte la ora de iarnă In noaptea de sambata spre duminica, 30 spre 31 octombrie, ceasurile se dau inapoi si ora 4.00 devine ora 3.00. Se incheie astfel orarul de vara, care a debutat in ultima duminica a lunii martie. Se revine la Timpul Legal Roman, ora Europei Orientale, iar diferenta fata de Timpul Universal GMT este din nou de 2 ore. Schimbarea orei se face de doua ori pe an si este reglementata de o Directiva europeana din 2001, care prevede ca modificarile orei se efectueaza in ultima duminica din martie si in ultima duminica din octombrie. Prin introducerea orei de vara s-a urmarit sa se beneficieze cat mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- NATO a transmis miercuri ca se asteapta ca mai multe tari sa se alature celor 17 state aliate fondatoare ale primului fond de inovare al Aliantei, lansat saptamana trecuta, si in care s-au angajat sa investeasca 1 miliard de euro in proiecte de inalta tehnologie a apararii si pentru a-si pastra avantajul…

- Fiecare locuitor al Uniunii Europene a generat 34,4 kilograme de deseuri de ambalaje din plastic, in 2019, din care 14,1 kilograme au fost reciclate, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, 41% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in…

- Organele polițienești din 11 state europene utilizeaza deja în cadrul anchetelor sisteme de recunoaștere biometrica. Alte opt state vor sa adopte metoda, arata un nou raport care avertizeaza cu privire la impactul acestei tehnologii asupra drepturilor fundamentale, scrie Euractiv, potrivit Rador.Poliția…

- Piața imobiliara europeana se confrunta cu prețuri din ce in ce mai mari. Potrivit unei statistici Eurostat, prețul unei locuințe s-a marit cu cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021. In Romania, preturile locuintelor au inregistrat un avans anual de 3% in trimestrul doi din…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au crescut cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Cele mai importante cresteri…

- Comisia Europeana a anunțat joi noi masuri juridice împotriva României și a altor 18 state membre UE care nu au implementat înca în legislații Codul European al Comunicațiilor. Daca în 2 luni nu remediaza probleme, cazul poate ajunge la Curtea Europeana de Justiție. Lipsa…

- Romania este tara europeana cu cele mai putine masini la o mie de locuitori, arata datele Eurostat publicate azi. In Romania, sunt 357 de masini la o mie de locuitori, in timp ce in Luxemburg sunt 681 de masini la o mie de locuitori. De cel putin 30 de ani, Luxemburg inregistreaza cea mai mare rata…

- Pulsatilla patens este o planta din familia ranunculaceelor, ce se deosebeste greu prin flori de alte specii inrudite, acestea avand o culoare mov intunecat ce seamana foarte bine cu cele ale deditelului dacic Pulsatilla montana, specie comuna la noi. In schimb, frunzele sunt cu totul deosebite, avand…