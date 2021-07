Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume desacralizata ce tinde spre o noua era marxista, pe cand Ortodoxiei I se aduc tot fleul de acuze rupte din context si se da drept model d eprogres si civilizatie – Biserica Catolica, iata ce aflam: “Sute de schelete ale unor copii indigeni au fost descoperite miercuri in morminte nemarcate…

- Liderii populației indigene Cowessess First Nation din Canada spun ca au descoperit 751 de morminte nemarcate in locul in care se afla o școala rezidențiala, un tip specific de unitate de invațamant folosit in trecut in Canada pentru asimilarea și reprimarea populațiilor native, relateaza BBC.

- Sute de morminte neidentificate au fost localizate prin georadar langa o fosta scoala rezidentiala pentru copii indigeni din vestul Canadei, administrata de Biserica Catolica, au informat miercuri seara mai multe mass-media locale, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Sapaturile din jurul acestei…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a reactionat luni in cazul descoperirii ramasitelor a 215 copii indigeni intr-o fosta scoala rezidentiala din Columbia Britanica, promitand un sprijin mai mare supravietuitorilor acestor institutii de invatamant.

- Ramasitele a 215 copii, unii cu varsta de pana in trei ani, au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni, o descoperire pe care prim-ministrul canadian Justin Trudeau a descris-o vineri drept sfasietoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Sunt veșți atat de dureroase, incat pur și simplu iți taie respirația, iar senzația de neputința te ingenuncheaza. Așa am simțit la vestea dispariției dnei Ileana Gafton. O luptatoare, o forța, un adevarat uragan de voința și de putere. Imi amintesc cum imi spunea ea mereu sa stau odata locului sa ma…

- FOTO| Zeci de persoane din județul Alba, ajutate de oameni cu suflet mare. Familii cu copii, oameni batrani și ai nimanui sau parinți bolnavi au primit o mana de ajutor Zeci de familii au fost ajutate de catre oameni cu suflet mare, astfel peste 150 de familii din intreg județul Alba, atat familii cu…

- Un individ din Lugoj a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere dupa ce ar fi distrus masina fostei sale iubite. Condamnatul era angajat la o firma ce asigura paza in mai multe scoli din oras. Anul trecut, intre el si fosta lui iubita a avut loc o cearta iar…