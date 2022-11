Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Ziua Internaționala a Barbatului, sarbatorita prin activitați educative la Gradinița ”Scufița Roșie” din Alba Iulia, alaturi de tatici și bunici! Ziua Internaționala a Barbatului, sarbatorita prin activitați educative la Gradinița ”Scufița Roșie” din Alba Iulia, alaturi de tatici și bunici! Ziua…

- A fost deschis primul centru de transplant hepatic pediatric din Romania la Spitalul de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, iar zece copii din toata tara se afla pe lista de asteptare. Donatorii sunt parintii copiilor, iar prelevarea segmentului de ficat de la adult va avea loc la Spitalul…

- Vedeta din Romania de care putini isi aduc aminte. In anii ’90, era cuceritoarea tuturor inimilor. Toți barbații intorceau capul dupa ea, cand ieșea pe strada. Nimeni nu o egala. Insa nici acum, la 55 de ani, nu o duce rau deloc. Se invarte in lumea buna de la Paris, unde traiește de aproximativ 20…

- La Constanta, pe arena amenajata la City Park Mall, sunt in derulare finalele circuitelor mondiale de baschet 3x3 la tineret ndash; FIBA 3x3 Nations League, atat la masculin cat si la feminin.In intrecerea feminina, in grupa B, Romania a evoluat deja, inregistrand rezultatele: 10 20 cu SUA si 13 15…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a starnit rasete la salonul internațional de carte Bookfest de la Chișinau cu o replica legata de succesul femeilor in politica, peste Prut, scrie ziare.com. Intrebata de ce femeile din aceasta țara au un succes mai mare in politica și in viața publica, spre…

- Doi tineri de 20 și 28 de ani din Braila, ciobani in satul Constantin Gabrielescu, au devenit criminali pentru un televizor. Barbatii au intrat in casa unei pensionare de 77 de ani, despre care stia ca locuieste singura, si au lovit-o de mai multe ori in zona capului si corpului. Femeia a mai avut puterea…

- Tinerele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2021 in Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).