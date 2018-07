Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Aviației 2018 este sarbatorita astazi, cand aparate de zbor din dotarea Fortelor Aeriene Romane, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dar si ale aliatilor americani zboara deasupra Capitalei. OPINIE / Doliu de Ziua Forțelor Aeriene Romane. MIG-urile 21 și avioanele…

- Mai multe manifestari vor avea loc, vineri, cu ocazia sarbatoririi Zilei Aviatiei Romane, Zilei Fortelor Aeriene si praznicului Sfantului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului. Astfel, de la ora 10,00, la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor,…

- Vineri, 20 iulie, de Sf Ilie, vor fi organizate ceremonii militare in Capitala, mai exact in zona Monumentului Eroilor, datorita Zilei Aviatiei Romane si a Forțelor Aeriene. Din cauza acestor manifestari traficul rutier va fi restrictionat in Bucuresti.

- Generalul de flotila aeriana Vasile Toader, loctiitor pentru operatii si instructie al sefului Statului Major al Apararii, spune ca stirile false reprezinta o "arma" pentru tot ceea ce inseamna operatie militara. "Trebuie sa ne pregatim sa reactionam, trebuie sa trecem dincolo de acea timiditate care…

- Militarii Fortelor Navale Romane din garnizoanele Bucuresti, Constanta, Braila, Tulcea si Babadag participa, in perioada 16-17 mai, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Eroilor, celebrata, in mod traditional, de Praznicul Inaltarii Domnului, informeaza un comunicat de presa al Statului Major…

- Secretarul de stat Mircea Dusa si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, au luat parte vineri, 27 aprilie, in Baza aeriana Mihail Kogalniceanu, la Ceremonia de certificare a detasamentului Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, care va executa misiuni de politie aeriana intarita…

- Ziua Fortelor Terestre este marcata si in acest an, in Bucuresti, prin traditionala retragere cu torte in seara de sambata, pe traseul Palatul Cercului Militar National - sediul Statului Major al Fortelor Terestre, in timp ce in Parcul Carol I si la mall Afi Cotroceni vor fi prezentate tehnica militara,…