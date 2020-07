Stiri pe aceeasi tema

- O ceremonie militara si religioasa va fi organizata in București la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor, luni, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. La eveniment vor fi etalate cele mai puternice și frumoase aeronave ale Ministerului Apararii, iar specialiștii…

- O ceremonie militara si religioasa va fi organizata in București la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor, luni, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. In semn de omagiu pentru eroii aviatori, cerul va fi survolat de mai multe avioane și elicoptere.La…

- Luni, 20 iulie, de la ora 10:00, are loc ceremonia cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor AerieneMinistrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu si seful Statului Major al Fortelor Aeriene, general maior Viorel…

- ✅Ziua de 20 iulie este dedicata in fiecare an Aviației Romane și Forțelor Aeriene, cu aceasta ocazie fiind praznuit Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților. ????Sarbatoarea din 2020 va aduce pe cerul Focșaniului formații de aeronave din cadrul Bazei Aeriene de Instruire și…

- Mai multe avioane militare, elicoptere, dar si aeronave apartinand altor institutii vor evolua in cadrul ceremoniilor care vor fi organizate, in 20 iulie, de Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. Antrenamentele in acest sens vor avea loc marti si joi, in zona Monumentului Eroilor Aerului din…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, nu vede cu ochi buni numirea fostului secretar de stat din MAI Viorel Stefu in functia de secretar general al organizatiei judetene PNL Buzau. Stefu a ocupat functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne pe cand acesta…

- „Centenarul Aviațiunii din Moldova" va fi marcat joi prin survolarea mai multor localitați din regiunea Moldovei de catre avioane militare de tip IAR-99 ȘOIM și elicoptere de lupta IAR-330 SOCAT din dotarea Bazei 95 Aeriana „Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu" din ...