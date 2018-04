Stiri pe aceeasi tema

- Detasamentul de pompieri Arad a intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a cuprins o autoutilitara pe o strada din municipiul Arad. Pompierii au actionat cu o autospeciala de stingere, un ofiter si patru subofiteri. La sosirea echipajului, tot compartimentul de marfa ardea violent,…

- In urma cu putin timp, in municipiul Arad a avut loc un accident rutier. O fetita a fost lovita de un autoturism pe Calea Victoriei din municipiul Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident pe Calea Victoriei: o fetita a fost lovita de o masina appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate…

- Imagini surprinzatoare cu baschetbalistul roman Robert Bobroczkyi. Fanii s-au amuzat copios cand l-au vazut pe sportivul de 2.31 metri ca a reușit sa intre intr-o mașina pentru oamenii cu o inalțime medie. Robert, stabilit in Statele Unite inca din 2016, nu joaca in NBA, dar este pe drumul cel bun.…

- Programul se va desfașura in trei zile de luni din februarie – 12, 19 și 26. Pe 12 va fi proiectat documentarul „Racing Extinction” (regia Louie Psihoyos / SUA, 2015). Laureat al premiului Oscar, documentarul are ca subiect ritmul alarmant al extincției speciilor și eforturile oamenilor de știința,…

- Cinci masini au fost distruse in cursul noptii in municipiul Arad. Un barbat de 38 de ani, din Sanpaul a condus un autoturism pe strada Campurilor din municipiul Arad. „In dreptul imobilului cu numarul 6, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu 5 autoturisme parcate.…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…