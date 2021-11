Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va trimite in Romania 20 de cadre medicale care vor lucra la spitalul mobil de la Lețcani, a anunțat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, intr-o conferința de presa. Totodata, țara noastra va primi in continuare de la alte state ajutoare constand…

- Brașovenii care doresc sa-și cumpere o mașina au acum motive de bucurie: dupa Galați, Arad, Cluj, București, Craiova și Iași, unul dintre cei mai mari distribuitori de automobile rulate din Romania a ajuns și la Brașov! Intr-o piața dominata de vanzatori de ocazie de multe ori incorecți, Leasing Automobile…

- Fluxul net de investiții straine directe în anul 2020 a depașit 3 miliarde de euro, arata datele transmise joi de BNR și INS. Cele mai vizate domenii au fost : intermedieri financiare și asigurari (1 454 milioane euro), industrie (860 milioane euro) și comerț (765 milioane euro). În cadrul…

- Credinciosii sunt asteptati sa participe la pelerinajul de aduce a ramasitelor pamantesti ale Episcopului Nifon Niculescu al Dunarii de Jos, de la Cimitirul ”Serban Voda” – Bellu din Bucuresti la Catedrala Arhiepiscopala din Galati, Procesiunea va dura trei zile.

- Trenul strabate 20.000 de kilometri și va trece prin 26 de tari. El va face 850 kilometri in Romania, in 20 de ore. Viteza medie, in Romania, va fi de 42 kilometri la ora.Trenul a ajuns la Giurgiu la 9.55 unde a staționat 27 de minute, dupa care la București, via Videle, sosirea la Gara de Nord fiind…

- Strategia Naționala privind imigrația a fost aprobata de Guvernul Romaniei și a fost publicata in Monitorul Oficial. Guvernul Romaniei a aprobat Strategia Naționala privind imigrația pentru perioada 2021 – 2024 precum și un Plan de acțiune, pentru anii 2021 – 2022, pentru implementarea ei. [email protected]…

- Cinci cetateni afgani transferati in Franta sunt suspectati de legaturi cu Miscarea talibanilor si au fost plasati sub supraveghere, afirma ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, citat de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Point. Cinci persoane „fac obiectul unor masuri individuale de…

- La data de 24 august 1884 se nastea medicul si farmacistul Carol Davida.Carol Davila, pe numele de nastere Carlo Antonio Francesco drsquo;Avila in franceza Charles d 39;Avila n. 1828, Parma, Ducatul Parmei d ndash; d. 24 august 1884, Bucuresti, Romania a fost un medic si farmacist roman, de origine…