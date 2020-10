Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei, pe pagina sa de socializare„Pentru Patrie! Patriotism, sacrificiu, credința, disciplina riguroasa sunt cuvintele prin care putem defini Armata Romana. Mandria de a fi militar o…

- Aproprierea alegerilor parlamentare scoate din nou la iveala ipocrizia cu care PSD ii trateaza pe romani. Duminica, Marcel Ciolacu a acuzat guvernul ca nu are grija de medicii aflati in prima linie a luptei cu pandemiei de coronavirus si ca nu le asigura echipamente de protectie. Presedintele PSD nu…

- Președintele USR, Dan Barna, ii da o replica taioasa lui Klaus Iohannis, la afirmația acestuia potrivit careia PSD trebuie sa-și inceteze existența. Klaus Iohannis a declarat, luni seara, intr-un discurs despre alegerile locale, ca romanii au votat partidele de dreapta, reprezentate de PNL și USR-PLUS,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…

- Are o cariera de succes, se implica in proiecte sociale pentru a face lucruri de excepție pentru Romania și este o mama exemplu. Paula Herlo este una dintre acele persoane cu care poți sta de vorba ore in șir. Discuta cu multa sensibilitate despre problemele oamenilor simpli pe care ii intalnește și…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca toti „tradatorii” care au tinut Guvernul Orban in viata sunt raspunzatori pentru recordul negru al crizei sanitare din Romania. „Un nou record negativ – 60 de morti de COVID-19! Sectiile ATI gem de bolnavi, Romania a depasit China la numarul infectarilor.…

- Cine au fost primii interlopi din Romania poate fi intrebarea de pe buzele multora. Gica Cioc, zis și Balaurul, din cauza temperamentului violent, Sandu Moise, zis și Hitler, din cauza mustații, Nicolae Purecica, zis Nae Chiorul, aveau sa terorizeze orașe intregi cu crimele lor. Nicolae Nae Chioru,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca Romania trebuie sa fie alaturi de statul si de cetatenii libanezi, oferind ajutor in urma exploziilor din portul din Beirut. "Explozia de ieri de la Beirut a lasat in urma o unda de soc peste intreaga lume. Gandurile noastre merg in primul rand catre cei afectati…