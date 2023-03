Ziua a doua Massif: 4 șoferi drogați, 12 băuți Inspectoratul de Poliție Judetean Brașov a acționat cu 209 polițiști, atat prin echipaje de poliție rutiera dispuse pe caile de acces inspre Poiana Brașov, cat și prin forțe de ordine publica dispuse in zona de festival. In ceea ce privește constatarea de fapte antisociale, polițiștii brașoveni au constatat 6 infracțiuni la regimul rutier, 2 dintre acestea pentru conducerea autovehiculului fara permis de conducere și 4 pentru conducerea autovehiculelor sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier și o sancțiune pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

