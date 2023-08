Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul statea rezemat de bara porții de fotbal de la centrul de agrement, atunci cand aceasta a cazut peste el, lovindu-l puternic in cap. Prietenii lui au sunat imediat la ambulanța. Din nefericire, baiatul a murit la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Stelian Constantin Stoica avea doar 23 de…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul meciurilor din turul III al Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024. FC Argeș va intalni joi, 17 august, de la ora 17.30, in deplasare, pe Vedița Colonești, formație care va activa in seria a VI-a din Liga a III-a. Toate cele 24 de partide din aceasta faza…

- In perioada 11-13 august, orașul Mioveni va fi gazda pentru aproximativ 300 de dansatori, membri ai ansamblurilor folclorice reprezentative pentru județele Salaj, Iași, Suceava, Gorj, Bihor, Maramureș și Argeș, care vor participa la cea de-a IV-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Folclor Mioveni.…

- Sursa: INFOTRAFIC Categorie: Stire RESTRICȚII DE TRAFIC PE MAI MULTE ARTERE DE CIRCULAȚIE Data: 17 Iulie 2023 Ora: 09:45 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in perioada 17 – 19 iulie a.c., in intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor impune restricții de tonaj…

- Sambata dupa-amiaza, echipa de fotbal Vulturul 2020 Mintiu Gherlii a evoluat in cadrul etapei a doua a fazei regionale a Cupei Romaniei pe terenul castigatoarei cupei din judetul Bihor, CS Diosig. Dupa victoria clara din prima etapa impotriva formatiei salajene Ardealul Criseni, elevii antrenorului…

- Vulturul Mintiu Gherlii a remizat ieri, scor 1-1, pe terenul celor de la CS Diosig, in etapa a II-a a grupei regionale 3 a Cupei Romaniei. „Vulturii” au fost cei care au deschis scorul in prima parte a intalnirii, Tothazan „deblocand” tabela in minutul 36. Gazdele au ieșit mult mai deciși de la vestiare…

- Mii de romani se vor putea pensiona mai devreme, fara niciun fel de penalizari. Este vorba despre persoane care au locuit in orașe intens poluate, care beneficiaza de o reducere a varstei standard de pensionare cu doi ani. O lege in acest sens va intra in vigoare chiar de astazi, 13 iulie 2023. Astfel,…

- Rica Raducanu, celebrul portar care a jucat la echipa naționala de fotbal din Romania, se mai bucura de fotbal doar din postura de spectator, insa, pentru ca activitatea sa din prezent este cu totul alta. Legenda din Giulești are o terasa de care se ocupa. Ce prețuri practica acolo.