- Dacian Cioloș, a anunțat, luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca delegația USR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis atat o propunere de premier, in persoana lui Cioloș, cat și una de program de guvernare. Mai mult, USR vrea discuții cu PNL, din punctul lor de vedere coliția fiind in vigoare.…

- Delegația USR va merge la consultarile de la Cotroceni cu propunerea de premier in persoana lui Dacian Cioloș. Anunțul a fost facut, luni, chiar de președintele formațiunii, Dacian Cioloș, intr-o conferința de presa. “USR susține ca cea mai buna soluție in continuare e un Guvern PNL – USR-UDMR, cu…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu…

- Rares Bogdan a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, cu puțin timp inainte de inceperea Congresului PNL. Bogdan il cheama in Guvern pe Dacian Cioloș și spune ca daca va accepta o funcție de ministru, va intra și el in Guvern. “Eu imi doresc ca aceasta coalitie sa continue cu USR PLUS. Ii transmit…

- Ședința de coaliție care ar trebui sa puna capat crizei politice, in orice fel, a inceput la ora 18. Conform unor surse politice, USR PLUS i-a cerut demisia premierului Florin Cițu, așa cum a anunțat și public, inainte de ședința. PNL a facut insa scut in jurul prim-ministrului. UDMR sprijina, de asemenea,…

- Dacian Cioloș, co-președinte al USR PLUS, a lansat, vineri, un atac dur la adresa liberalilor, inainte de ședința de Guvern in care Executivul poate adopta Programul național de dezvoltare Anghel Saligny, in valoare de 10 miliarde de euro. “Știu ca PNL-ului nu ii vine sa creada ca vom merge pana la…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…

- Deputatul PSD Laura Vicol explica adevaratele mize ale “cartofului fierbinte” din Guvern, proiectul Anghel Saligny și amenințarile penale dintre partenerii din coaliție. “Avem un premier care acuza miniștrii USR de abuz de putere pentru ca nu emit avizele destinate dragului de program pentru cumparat…