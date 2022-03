Ziua a-26-a de război: Orașul Mariupol refuză capitularea Ucraina a respins apelurile Rusiei de a preda orașul portuar Mariupol, unde locuitorii sunt asediați și aproape au ramas fara hrana, apa și energie, intr-o criza umanitara care sporește presiunea asupra liderilor europeni de a inaspri sancțiunile impotriva Moscovei. Obuze rusești au lovit case și o zona comerciala din cartierul Podil din Kiev, ucigand cel puțin patru persoane, au declarat autoritațile orașului. Atacul de duminica seara a venit dupa o relativa acalmie in weekend.Ucraina și susținatorii sai occidentali spun ca forțele terestre rusești au facut puține progrese in ultima saptamana,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

