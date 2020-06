Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari de la ISU Sibiu au reluat, duminica dimineata, misiunea de cautare a copilului de 5 ani care marti a cazut in raul Cibin, aceasta fiind a sasea zi de interventie. Dupa ce sambata au efectuat cautari la iesirea din municipiul Sibiu si in zona barajului Robesti, misiunea…

- Pompierii sibieni au reluat cautarile, duminica, in cazul fetiței de 4 ani care a cazut in urma cu 5 zile in raul Cibin, potrivit Mediafax.ISU Sibiu anunța ca sambata au fost efectuate cautari la ieșirea din municipiul Sibiu și in zona barajului Robești. Duminica, misiunea pompierilor…

- Au fost reluate cautarile fetitei de cinci ani care a cazut in raul Cibin Peste 30 de pompieri militari, scafandri si un salvamar au reluat în aceasta dimineata cautarile fetitei de cinci ani care a cazut în râul Cibin din Sibiu, în urma cu patru zile. Incidentul s-a…

- Peste 30 de pompieri militari organizați in echipe mixte au reluat, sambata dimineața, misiunea de cautare a fetiței cazute marți in raul Cibin, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)...

- Echipelor de interventie aflate in cautarea unui copil cazut in apele Cibinului li s-au alaturat si pompierii din Valcea. Imaginile de la fata locului arata eforturile facute pentru gasirea micutei Adelina.

- Pompierii din Sibiu au reluat, joi dimineața, pentru a treia zi consecutiv, cautarile fetiței de 4 ani, care a cazut marți in raul Cibin, noteaza Mediafax.Potrivit ISU Sibiu, cautarile fetiței au fost reluate, joi dimineața, cand noua pompieri intervin cu o barca pneumatica. „Forțele…

- In data de 23 iunie a.c., in jurul orei 18:30, pompierii militari sibieni au fost solicitați sa intervina de urgența in cazul unui copil de aproximativ 5 anișori, cazut accidental in raul Cibin, in zona strazii Orzului, in timp ce se juca cu alți copii in apropierea casei.

- O fetița, in varsta de patru ani, a cazut accidental in raul Cibin, in timp ce se juca cu alți copii pe malul apei. Evenimentul s-a produs in municipiul Sibiu pe strada Orzului. Pompierii au inceput cautarile aseara, dar le-au abandonat din cauza intunericului. „Misiunea de cautare a fetiței cazute…