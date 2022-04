Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat ca aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost raniti, precizand ca ''este dificil de spus cati vor supravietui''.Partea rusa sustine ca Ucraina a pierdut intre 19.000 si 20.000 de militari pana acum.Conform estimarilor…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Rusia continua sa bombardeze marile orase ale Ucrainei, iar presedintele Volodimir Zelenski le multumeste liderilor occidentali ca au impus sanctiuni Rusiei, dar le transmite ca au facut-o tarziu.

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- A sasea zi de la invazia Rusiei in Ucraina este marcata de lupte grele si bombardamente. Cel putin 70 de soldati ucraineni au murit dupa ce o baza militara din regiunea Sumi a fost distrusa. Cautarile victimelor de sub daramaturi sunt in plina desfasurare.

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…