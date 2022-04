Stiri pe aceeasi tema

- Bucha va ramane in memoria tuturor drept scena unui masacru. Peste 400 de localnici au fost, pur și simplu, executați de forțele ruse aflate in retragere, iar președintele Volodimir Zelenski spune ca este vorba despre un genocid comandat intr-un razboi de anihilare. NATO vorbește despre acte "oribile"…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Un panou rutier cu mesaje adresate rușilor a aparut in Odesa. Imaginea a fost surprinsa de corespondentul „The Guardian”, Shaun Walker și postata pe Twitter. „Inainte: duceți-va dracului! La stanga: duceți-va dracului din nou! La dreapta: Duceți-va dracului in Rusia!”, sta scris pe panoul rutier, potrivit…

- Ambarcațiuni mari de debarcare rusești și barci cu motor inarmate cu rachete au fost detectate in largul coastei orașului-port Odesa, anunța publicația spaniola ABC. Statul Major al Armatei Ucrainene considera ca astfel de mișcari indica faptul ca Rusia va lansa in curand un atac cu scopul de a ocupa…

- Liderii coalitiei de guvernare Marcel Ciolacu, Florin Citu, Kelemen Hunor si Varujan Pambuccian au semnat o declaratie comuna prin care PSD, PNL, UDMR si grupul parlamentar al Minoritatilor Nationale condamna ferm invadarea si agresiunea armata de catre Federatia Rusa a teritoriului Ucrainei. „Actiunile…

- Un site american a publicat din greșeala știrea pregatita pentru momentul in care Rusia ar ataca Ucraina, iar informația s-a raspandit cu repeziciune in intreaga lume. Știrea a aparut vineri, in jurul orei locale 16:00 (23:00, ora Romaniei) și a ramas pe site timp de aproximativ 30 de minute. Potrivit…