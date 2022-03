Stiri pe aceeasi tema

- A inceput a doua luna de razboi purtat de Rusia in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou mesaj video, ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima…

- Este a 20-a zi de razboi in Ucraina, unde bombardamentele rusești au continuat toata noaptea. Au fost explozii in Harkov, in Kiev și in Sumi. Marți dimineața, consiliul local din Mariupol a anunțat ca 2.537 de oameni au murit in oraș. Explozii puternice au fost semnalate la Kiev, marti dimineata, la…

- Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost raniți intr-un atac cu racheta in cursul nopții, iar șapte cladiri au fost distruse. Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau…

- Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina, informeaza BBC. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invaziei. Zelenski a cerut eliberarea primarului din Melitopol si s-a…

- Sirenele antiaeriene rasuna in Ucraina in a 17-a zi a invaziei ruse. Trupele rusești au venit și mai aproape de Kiev, tragand cu artileria spre zonele rezidențiale, unii localnici spunand ca sunt cele mai dure bombardamente de pana acum. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a atacat dur intr-o…

- Marilena Nedelcu, redactor șef al Sursa Zilei, a prezentat, sambata, la Romania TV, o analiza pertinenta a situației din Ucraina. „Putin vrea sa cucereasca Kievul. Vrea sa ajunga pe bulevardul Victoriei din Kiev, unde se afla toata administrația ucraineana, și ataca Kievul din cel puțin 3 zone. Se…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- Pfizer estimeaza ca vanzarile sale se vor situa undeva intre 98 si 102 miliarde de dolari, in anul 2022, sub estimarile analistilor insa, care se asteapta la vanzari de 105,48 miliarde de dolari, scrie Agerpres. Grupul farmaceutic american Pfizer si-a imbunatatit, marti, estimarile privind vanzarile…