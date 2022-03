Ziua 32 de razboi a inceput in forța pentru armata ucraineana care a anunțat ca a preluat controlul in doua orase, Poltava si Malinikva, din regiunea Zaporojie, relateaza Kiev Independent. In paralel, peste 5.200 de persoane au fost evacuate prin coridoarele umanitare din Ucraina, relateaza lefigaro.fr., care citeaza un oficial ucrainean. Iar președintele Ucrainei, Volodimir […] The post Ziua 32 de razboi in Ucraina. Zelenski cere din nou Europei și SUA ajutor militar. Ucrainenii au preluat controlul in doua orașe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…