Rusia continua bombardamentele in mai multe orașe, Mariupolul fiind intr-o situație disperata. Trupele ruse, care ocupa centrala nucleara de la Cernobil, „au jefuit si distrus" un laborator, sustin oficialii ucraineni, citati de BBC. Agentia de Stat a Ucrainei pentru Managementul Zonei de Excluziune a declarat ca rusii au deteriorat Laboratorul Central de Analiza – care […]