- Atacuri puternice, noaptea trecuta, in mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Putin a facut prapad și a lansat zeci de rachete. Intre timp, imagini șocante au aparut in spațiul public – un barbat neinarmat este ucis fara mila de un tanc controlat de un militar rus. Astazi, Curtea de Justiție de la…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AEIA) a declarat luni ca a primit informatii conform carora obuze de artilerie au avariat o instalatie de cercetare nucleara din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, fara ”consecinte radiologice”, informeaza marti AFP. Potrivit agentiei…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in bombardamente asupra orașului Harkov din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov, potrivit Reuters. In timpul nopții, pozițiile de aparare ucrainene au s-au aflat „in mod constant sub…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Premierul italian, Mario Dragi, a anuntat, vineri, ca Italia este pregatita sa desfasoare 3.400 de militari suplimentari in state membre NATO, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Italia este dispusa sa mobilizeze, intr-o prima etapa, 1.400 de barbati si femei din Armata terestra, Marina…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…