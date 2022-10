Ziua 229 a războiului din Ucraina „Adevarata ințelepciune a națiunilor este experiența.” – Napoleon Bonaparte Volodimir Zelenski i-a raspuns aseara (duminica 9 noiembrie 2022) ministrului roman al Apararii, care a afirmase ca negocierile reprezinta singura șansa pentru incheierea razboiului din Ucraina, printre altele punand și intrebarea: „Dorește statul terorist pace? Evident ca nu. O dovedește in fiecare zi și in fiecare […] The post Ziua 229 a razboiului din Ucraina first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

- Volodimir Zelenski i-a raspuns duminica seara ministrului roman al Apararii, Vasile Dincu, care a afirmat ca negocierile reprezinta singura șansa pentru incheierea razboiului din Ucraina, potrivit Ukrainska Pravda.

