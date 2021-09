Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL se reuneste astazi, la Romexpo, pentru alegerea funcțiilor de prim-vicepreședinți și vicepreședinți, dupa ce cu o zi in urma a fost ales noul presedinte al liberalilor, Florin Citu. La Consiliul National vor participa 2.000 de delegati. La inceputul lunii septembrie, Statutul…

- Votul privind alegerea presedintelui PNL a inceput, sambata, la Congresul care se desfasoara la Romexpo, anunța Agerpres . Un numar de 4.874 de delegati din intreaga tara s-au inregistrat la congres, dupa cum a anuntat presedintele Comisiei de organizare, Theodor Stolojan. In locurile in care delegatii…

- Cei doi candidați pentru funcția de președinte al PNL, cel inca in funcție, Ludovic Orban, și premierul Florin Cițu, și-au exprimat deja opțiunea prin vot. Votul privind alegerea presedintelui PNL a inceput la Congresul care se desfasoara la Romexpo.4.874 de delegati din intreaga tara s-au inregistrat…

- 5.000 de delegați iși aleg astazi viitorul președinte al Partidului Național Liberal, candidați fiind actualul lider Ludovic Orban și premierul Florin Cițu. Congresul, organizat la Romexpo, incepe la ora 11.00. La eveniment participa inclusiv președintele Klaus Iohannis. Cuprins: Cum se desfașoara Congresul…

- Acfualul premier le-a transmis un sms scurt celor 5.000 de delegați care vor vota sambata la congresul PNL prin care incearca sa obține susținerea acestora la șefia PNL. Cu doar cateva ore inainte ca PNL sa-și aleaga viitorul președinte intre premierul Florin Cițu și șeful in exercițiu, Ludovic Orban,…

- Surse politice au declarat, pentru www.proalba.ro , ca președintele PNL, Ludovic Orban, va fi prezent, vineri, la Alba Iulia, la alegerile organizate de filiala județeana. Deocamdata, nu este confirmata prezența premierului Florin Cițu ori a altor lideri importanți de la nivel național. Va reamintim…

- Actualul ministru de Interne a fost singurul candidat pentru functia pe care o ocupa din 2014."Am venit astazi aici sa sustin un prieten, dar si un profesionist, un om care si-a facut treaba de fiecare data, unde a fost, ca politician, ca presedinte al PNL Salaj, la Ministerul Transporturilor sau la…

- Ieri dupa-amiaza, in sala de evenimente WERK din Hunedoara, a avut loc conferința județeana de alegeri a PNL. O conferința fierbinte, cu invitați de marca, in frunte cu președintele PNL Ludovic Orban, și multe discursuri belicoase, in ton cu marea competiție ce va avea loc la congresul liberal din…