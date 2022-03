Ziua 18 de război. Bombardamente în Liov și Herson. Centru militar din vestul Ucrainei, lovit de forțele ruse Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii și Securitate (IPSC), din districtul […] The post Ziua 18 de razboi. Bombardamente in Liov și Herson. Centru militar din vestul Ucrainei, lovit de forțele ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii și Securitate (IPSC), din districtul Yavoriv, ​​a fost lovit in aceasta dimineața de forțele ruse.

