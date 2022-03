Ziua 15 de război: Peste 1200 de civili au murit în Mariupol, în primele 9 zile de atac Casa Alba a denunțat ”folosirea barbara” a forței rușilor impotriva civililor ucraineni dupa ce o maternitate din Mariupol a fost bombardata. Peste 1200 de civili au fost uciși aici in cele 9 zile de cand este asediat, transmitea, miercuri, primarul orașului. Pe de alta parte, președintele ucrainean a declarat ca razboiul nuclear este ”o cacealma” și ca Putin este ucigaș, dar nu se va ”sinucide” și avertiza ca liderul de la Kremlin ”vrea sa distruga Europa”, urmatoarele amenințari fiind Moldova, Polonia, Georgia și statele baltice. Intre timp, 40.000 de civili ucraineni au fost evacuați in ziua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

