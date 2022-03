Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite. Astazi

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Consiliul Europei a decis, vineri dupa-amiaza, suspendarea apartenentei Rusiei la structuri ale organizatiei, dar nu excluderea. „Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa Ucrainei și Poloniei, a lansat procedura de suspendare a calitații de membru al Rusiei la Consiliul Europei. Decizia…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire telefonica, despre situatia din Ucraina, cu omologul sau, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Prim-ministrul a trasmis, intr-un mesaj pe Twitter, ca Romania isi ajuta vecinii si sprijina independenta si suveranitatea Ucrainei. „Solidaritate si sprijin…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- La Kiev, capitala Ucrainei, au sunat, joi dupa-amiaza, alarmele anti-aeriene, anunțand iminența unui atac al Rusiei. Primarul a cerut populației sa se grabeasca spre adaposturile protecției civile. Centrul Kievului era aproape pustiu joi, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, pietoni nu erau aproape deloc,…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…