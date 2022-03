Ziua 13 de război! Zelenski promite să nu părăsească Kievul Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a promis ucrainenilor, intr-un nou mesaj video transmis marți dimineața, ca nu va parasi Kievul in pofida luptelor care continua, in timp ce rușii au anunțat ca marți vor inceta focul in Kiev, Sumy, Harkov, Chernigov și Mariupol pentru evacuarea civililor. Liderii Uniunii Europene vor conveni, la summitul care are loc saptamana aceasta, sa elimine treptat dependența UE de importurile de gaze, petrol și carbune rusești, iar Putin amenința Occidentul ca in cazul unui embargo din partea SUA și UE, prețul barilului de petrol poate sa depașeasca 300 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA. „Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Avem dreptul deplin (…) sa…

- Vicepremierul rus Alexander Novak a amenintat in mod direct ca țara sa va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, relateaza DPA, citat de Agerpres . Alexander Novak a precizat ca o astfel de masura ar fi similara cu decizia Germaniei…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA. ‘Avem dreptul deplin (…) sa impunem un embargou…

- Rusia recruteaza mercenari sirieni cu experienta in razboiul de gherila urbana pentru a lupta in Ucraina, a confirmat luni un purtator de cuvant al Pentagonului, transmite AFP. ‘Credem ca informatiile conform carora (rusii) recruteaza luptatori sirieni pentru a-si consolida fortele in Ucraina sunt adevarate’,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a catalogat drept ”prostii” acuzațiile Statelor Unite potrivit carora Moscova a pregatit un videoclip fals cu un atac al armatei ucrainene ca sa-l utilizeze ca pretext pentru declanșarea unei invazii in țara vecina, relateaza Reuters , citand agenția rusa de…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Presedintele Joe Biden l-a avertizat, in doua telefoane, pe Vladimir Putin despre consecinte grave daca zeci de mii de trupe ruse adunate la granita cu Ucraina ar fi pregatite pentru o invazie terestra. Sanctiunile ar putea include cercul interior al lui Putin, anularea conductei Nord Stream 2 catre…