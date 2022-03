ZIUA 12 de război! Ucraina rezistă dar se așteaptă la tot ce e mai rău A doisprezecea zi de la invazia masiva a Rusiei in Ucraina aduce o noua saptamana de confruntari militare intre trupele invadatoare și forțele defensive, dar și o noua runda de negocieri anunțata pentru luni. Tot luni sunt așteptate primele audieri ale Curții Internaționale de Justiție, unde se va stabili daca este necesar ca instanța sa dispuna masuri provizorii impotriva Rusiei, anchetata la Haga pentru crime de razboi. Aceasta sintagma a fost folosita in premiera și de SUA, duminica, prin vocea șefului diplomației americane, Antony Blinken. In paralel, specialiștii de la Agenția Internaționala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

