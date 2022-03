Pe fondul unor negocieri intre Rusia și Ucraina, intermediate de Israel, noaptea de sambata spre duminica a trecut fara ca vreo tabara sa desfașoare acțiuni deosebite, in afara unor tiruri de rachete lansate asupra unor orașe din Ucraina. Linia de aparare a defensivei Ucrainei s-a pastrat. Ora 7.35 Canada i-a indemnat sambata pe cetatenii sai sa evite orice calatorie in Rusia din cauza conflictului armat din Ucraina, iar pe canadienii din Rusia sa paraseasca tara. Ora 7.31 Rusia este pe cale „sa realizeze costul real al razboiului” in fata rezistentei ucrainene, iar negocierile dintre delegatiile…