Zipper Romania participa activ la proiectul “o natiune conectata”

- Au fost dezbatute teme precum comunicațiile și transformarea digitala, viitorul plaților mobile în România, „customer care" în telecom, securitatea cibernetica, respectarea datelor personale în contextul GDPR. Printre vorbitori s-au aflat Doru Vijiianu –…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a inaintat o propunere legislativa care prevede ca sustinerea actelor artistice de catre copii la evenimentele publice la care participa si politicieni - sa aiba loc numai dupa informarea scrisa si detaliata a parintilor de catre cadrele didactice, iar orice prezenta in…

- "In acest moment, legislatia din Romania nu acopera satisfacator modul in care imaginea copiilor poate fi tratata in diferite contexte politice. Plecand de la aceste hibe legislative, ne-am confruntat cu situatii nefericite, in care a fost depasita o limita a expunerii copiilor - ajungandu-se pana…

- Proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala – depus miercuri la Parlament si care va fi discutat incepand de joi de comisia speciala – prevede ca in cursul urmaririi penale sau al judecatii pot fi comunicate public informatii doar daca acestea justifica un interes public, iar suspectii nu…

- Primaria Focșani vrea sa ofere aproape patru mii de pachete cu dulciuri copiilor care vor participa la concursurile, spectacolele și expozițiile organizate cu ocazia Zilei de 1 Iunie - Ziua Internaționala a Copilului. Sumele pentru organizarea acțiunilor urmeaza a di aprobate la ședința ordinara a Consiliului…

- Pentru a doua saptamana consecutiva, efectivele S.C.Companiei de Salubritate din Municipiul Campia Turzii sunt pe teren, implicate activ in acțiunile de ecologizare ale municipiului. Astfel, in perioada

- Astazi 5 03 2018, in cadrul Centrului Multifunctional de Asistenta Socio Medicala din comuna Cumpana, a avut loc deschiderea oficiala a cursurilor ce fac parte din proiectul "ACTIVE".Proiectul este finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V A, Romania Bulgaria 2014 2020, Axa prioritara…