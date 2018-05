Zinedine Zidane pleaca de la Real Madrid, dupa ce a caștigat doua ligi ale campionilor cu echipa spaniola, ultima in urma cu o saptamana. Antrenorul francez a organizat, joi, o conferinta de presa neasteptata, in care si-a anuntat plecarea de la campioana Europei, Real Madrid. „Am decis sa nu mai continui”, a spus el. „Am The post Zinedine Zidane a plecat de la Real Madrid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .