- Membrii Guvernului in exercițiu au avut astazi o noua intalnire cu președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii. Subiectul abordat in cadrul ședinței a fost legat din nou de identificarea de solutii pentru a putea fi cumparat suplimentar inca un lot de vaccinuri anti COVID-19.

- Posibilitatea acordarii țarii noastre a unor loturi de vaccinuri din partea Chinei a fost analizata, astazi, in cadrul unei intrevederi dintre președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze, Zhang Yinghong. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul va examina in regim de urgenta procurarea unui lot de un milion de doze de vaccin anti-COVID-19. Despre aceasta a mentionat premierul in exercitiu Aurelui Ciocoi in cadrul unei sedinte, convocate la Parlament de catre spicherul Zinaida Greceanii. Aureliu Ciocoi a precizat ca va fi inițiata…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanii, a convocat membrii Guvernului in exercitiu, in frunte cu prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, intr-o sedinta de lucru in contextul „situatiei alarmante privind raspandirea pandemiei COVID-19 si tinand cont de inregistrarea in Republica…

- Autoritatile ar putea introduce masuri mai drastice, daca numarul de infectari cu noul coronavirus va continua sa creasca. Declaratiile au fost facute in cadrul sedinttei guvernului de catre premierul interimar Aureliu Ciocoi.

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea „producerii unui vaccin comun” impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…